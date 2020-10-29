31-летнего злоумышленника разоблачили в распространении наркотиков сотрудники уголовного розыска совместно со следователями. Согласно заключению экспертизы, мужчина распространял опасное наркотическое средство «РVP».

Как сообщает пресс-служба областного главка, злоумышленник организовывал закладки наркотиков на территории района и обеспечивал работу Интернет-сайта, через который распространял запрещенные вещества."В ходе следственных действий установлено местонахождение около 30 «закладок» с веществом «РVP», которые злоумышленник не успел реализовать. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, а следователями направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ведомстве.