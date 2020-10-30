Об этом рассказал заместитель Департамента капитального строительства Владимир Норчак.

По словам чиновника, из-за отсутствия средств на выплату зарплат с 1 ноября половина сотрудников структурного подразделения Харьковской областной государственной администрации вынуждены уйти в отпуск за свой счет.По словам Норчака, и это в период так называемого Большого строительства Зеленского, когда нынешний глава администрации устроил целый ряд своих людей и ездит по области селфиться на фоне приемных отделений.