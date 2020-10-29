На АЗС SUNOIL вы можете приобрести восемь разновидностей топлива, качество которого проверяется при приеме на АЗС. Топливо приобретается на Шебелинском и Кременчугском НПЗ „Укртатнафты“, а так же у зарубежных производителей – Нафтан (Белорусь) и Орлен (Литва).

В комплексе SUNOIL – стационарная лаборатория по контролю качества оборудованная согласно ДСТУ ISO 10012:2005. Оборудованная согласно ДСТУ 17025:2006, она позволяет проверять каждую партию топлива по 20+ параметрам с минимальной задержкой груза.