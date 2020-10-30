Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Селянская, 34, пр. Ново-Баварский, 11/13 (п. №3) до 20:00 30.10.20 г.А также:Киевский район:ул. Героев Труда, 12-б (п. №4, стояк), ул. Чернышевская, 88 (стояк) до 20:00 30.10.20 г.; ул. Дружбы Народов, 267 (п. №10) до 20:00 31.10.20 г.Московский район:ул. Академика Павлова, 162-а (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (стояк), пр. Московский (ч/с) до 20:00 30.10.20 г.Немышлянский район:ул. Олимпийская, 23 до 20:00 30.10.20 г.Слободской район:ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк) до 20:00 30.10.20 г.Шевченковский район:ул. Деревянко, 12 (стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №5), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Красная роза (ч/с), ул. Клочковская, 342 до 20:00 30.10.20 г.