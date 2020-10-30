29 октября в Новобаварском районе загорелось административное здание предприятия.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, в 13:43 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на территории мясокомбината по улице Азовстальская возник пожар фасада трехэтажного административного здания.На место происшествия были направлены шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и два отделения на автолестницы в составе 35 спасателей. Площадь пожара составила около 50 м.кв.В 14:07 пожар был локализован, а в 15:02 полностью ликвидирован.Причины возгорания устанавливаются.