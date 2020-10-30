Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей чиновницы. Вследствие ее преступных действий местному бюджету был нанесен ущерб на сумму 193 500 гривен.

Правоохранители установили, что бывшая чиновница Дергачевского городского совета в течение 2017-2018 годов за деньги громады оплачивала адвокатские услуги бывшим работникам городского совета в рамках досудебного расследования по открытым уголовными производствами.Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в 2018 году по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.29 октября обвинительный акт в отношении женщины направлен в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкции статьи женщине грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.