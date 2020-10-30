В Хмельницком группа людей пыталась создать фейковый горсовет в областном центре для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

По предварительной версии Службы безопасности Украины, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый «орган местного самоуправления Республики Украина «Хмельницкий городской совет».Они выбрали «голову» и «депутатов» псевдообразования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковых организации.Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы на своей странице в соцсетях распространял информацию с призывами присоединиться к «новосозданному городскому совету» для осуществления «реального» местного самоуправления.Во время ряда обысков в помещениях фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания правоохранители обнаружили документы которые подтверждают противоправную деятельность.В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.