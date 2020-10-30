Спустя 75 лет боеприпасы продолжают угрожать жизни жителей Харьковской области.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 29 октября пиротехники Службы по чрезвычайным ситуациям проводили работы по обследованию территории области для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов времен минувшей войны. Работы по разминированию проводились в Киевском районе города Харькова, а также в Дергачевском, Балаклейском и Барвенковском районах области.Всего было уничтожено 10 боеприпасов, из которых 8 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины.