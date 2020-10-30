Ученые сообщают о том, что большинство новых заражений COVID-19 в некоторых странах Европы вызваны новым штаммом коронавируса. Вероятно, этот вирус впервые появился в Испании.

Исследователи предполагают, что новый штамм коронавируса, который появился в Испании, сейчас является причиной большинства новых заражения COVID-19 в некоторых европейских странах.Сообщается, что этот штамм отвечает примерно за 80% новых случаев заражения в Великобритании, 60% - в Ирландии и по 40% во Франции и Швейцарии.Новый штамм назвали 20А. EU1 и в его структуре может быть шесть генетических отличий от обычного SARS-CoV-2, который стал причиной распространения вируса по всему миру в начале весны 2020-го.— Такого вида коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что имеющиеся генные мутации влияют на скорость его передачи или на последствия заболевания, — говорит специалист по эволюционной генетике Базельского университета Эмма Ходкрофт.Ученые считают, что этот вирус мог распространиться по всей Европе через туристов, которые летом отдыхали в Испании.Напомним, согласно результатам нового исследования ученых из Имперского колледжа Лондона, Кембриджского университета, Университета Чикаго и других, коронавирус может вызывать долгосрочные нарушения когнитивных функций человека.У пациентов, перенесших COVID-19, ученые наблюдали неспособность концентрироваться в течение продолжительных периодов времени и синдром «неясной головы».Авторы работы заявили, что такие когнитивные проблемы эквивалентны старению мозга в течение 10 лет, и они в среднем снижают показатель IQ человека на 8,5 баллов.