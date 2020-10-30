Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области просит жителей сообщать о подготовке или проведении любой противоправной деятельности. Сделать это можно с помощью "горячей" линии в мессенджерах, принимают, в том числе фото-, видео- и аудиофайлы.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.Сообщать информацию нужно о:- разведывательно-подрывной деятельности против Украины;- посягательстве на конституционный строй и территориальную целостность Украины;- подготовке или совершении террористических актов;- нанесении вреда объектам критической инфраструктуры или экологии региона;- проявлениях коррупции со стороны государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, в том числе и СБУ, судей;- вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей или автоматизированных систем;- создании каналов международного наркобизнеса.Отправить сообщение об указанных нарушениях можно на номерв WhatsApp и Telegram. СБУ обещает тщательно проверять информацию, а также обеспечить конфиденциальность заявителям."Граждане имеют возможность предоставлять сообщения без указания ведомостей о заявителе и без обратных контактных данных, - отметили в СБУ. - За каждым таким сообщением спецслужбой применяются исчерпывающие меры по проверке достоверности информации и в случае ее подтверждения применяются предусмотренные законодательством меры правового реагирования к правонарушителям. СБУ гарантирует конфиденциальность каждому, кто обратиться с сообщением о незаконной деятельности".