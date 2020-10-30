Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области просит жителей сообщать о подготовке или проведении любой противоправной деятельности. Сделать это можно с помощью "горячей" линии в мессенджерах, принимают, в том числе фото-, видео- и аудиофайлы.Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Сообщать информацию нужно о:
- разведывательно-подрывной деятельности против Украины;
- посягательстве на конституционный строй и территориальную целостность Украины;
- подготовке или совершении террористических актов;
- нанесении вреда объектам критической инфраструктуры или экологии региона;
- проявлениях коррупции со стороны государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, в том числе и СБУ, судей;
- вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, компьютерных сетей или автоматизированных систем;
- создании каналов международного наркобизнеса.
Отправить сообщение об указанных нарушениях можно на номер +38-066-697-60-92 в WhatsApp и Telegram. СБУ обещает тщательно проверять информацию, а также обеспечить конфиденциальность заявителям.
"Граждане имеют возможность предоставлять сообщения без указания ведомостей о заявителе и без обратных контактных данных, - отметили в СБУ. - За каждым таким сообщением спецслужбой применяются исчерпывающие меры по проверке достоверности информации и в случае ее подтверждения применяются предусмотренные законодательством меры правового реагирования к правонарушителям. СБУ гарантирует конфиденциальность каждому, кто обратиться с сообщением о незаконной деятельности".