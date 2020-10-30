В парламенте зарегистрирован законопроект №4226, которым предлагается запретить в школах смартфоны и другие гаджеты, имеющие доступ к интернету. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

По мнению автора законопроекта, гаджеты отнимают у детей много времени, которое они могли бы тратить на обучение или общение.«Дети не должны тратить время на свои смартфоны или планшеты. Очевидно, что интернет дает огромные преимущества. Но если дети находятся в социальных сетях или компьютерных играх достаточно долго, им не хватает времени, чтобы поговорить с родителями, заняться спортом, сделать домашнее задание или поиграть с друзьями», — говорится в пояснительной записке.Законопроект вносит изменения в Закон «О полном общем среднем образовании» и предлагает запретить мобильные телефоны и другие устройства (с интернет-подключением) во время учебных занятий всем участникам образовательного процесса. Исключения – использование таких устройств для обучения или же людьми с особыми потребностями.Порядок пользования мобильной связью и устройствами с интернетом в школах определяет руководство.Это не первый раз, когда в парламенте предлагают рассмотреть подобный запрет. Последний раз такой же законопроект вносился в Раду в январе этого года под номером 2792.