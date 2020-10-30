Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«#ДТП На Клочковском спуске», сказано в подписи к выложенному видео.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

В Харькове больницы не хотят брать женщину на гемодиализ (видео)

События