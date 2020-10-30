События ДТП на Клочковском спуске остановило движение трамваев (видео) Вечерний Харьков 13:13 451 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «#ДТП На Клочковском спуске», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также В Харькове больницы не хотят брать женщину на гемодиализ (видео) Свободных мест в харьковской «инфекционке» уже нет (видео) В Харькове «заминировали» университет и админсуд (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове больницы не хотят брать женщину на гемодиализ (видео) События 13:24 Лента новостей В Харькове больницы не хотят брать женщину на гемодиализ (видео) 13:24 ДТП на Клочковском спуске остановило движение трамваев (видео) 13:13 Свободных мест в харьковской «инфекционке» уже нет (видео) 13:06 В Харькове «заминировали» университет и админсуд (видео) 13:00 В Харькове бесследно пропал парень, который должен был ехать домой в Николаев (фото) 12:44 В СБУ призвали сообщать о возможной террористической деятельности в Харькове 12:26 В Европе обнаружен новый опасный штамм коронавируса 12:05