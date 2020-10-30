Миллионы тонн грузов, тысячи транспортных средств и более полутора миллионов граждан пропущено Слобожанской таможней через таможенную границу с начала года.

В течение девяти месяцев через таможенную границу в зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы пропущено 17,8 млн тонн грузов, в частности, в сентябре – 2,3 млн тонн. Слобожанские таможенники проверили 776 тысяч транспортных средств, из них в сентябре – 86 тысяч. Кроме того, осуществлен пропуск 1,5 млн граждан, в сентябре через таможенную границу пропущено 194 тысячи граждан, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы.В условиях карантина таможня продолжает осуществлять бесперебойное таможенное оформление и пропуск товаров.Напомним, что в пределах зоны деятельности Слобожанской таможни для автомобильного сообщения в настоящее время функционируют следующие пункты пропуска:– Гоптовка – Нехотеевка (Харьковская обл., 38-й километр трассы Харьков – Белгород);– Юнаковка – Суджа (Сумская обл., Сумской р-н, Басовский сельский совет, автодорога Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, 378-й км + 944 метра).Для авиасообщения работает пункт пропуска «Аэропорт Харьков» (Харьков, ул. Ромашкина, 1).Пассажирское железнодорожное сообщение через пункт пропуска "Казачья Лопань" (пункт контроля "Харьков-пассажирский") и пункт пропуска "Тополя" на сегодняшний день не осуществляется.