Человек может незаметно для самого себя перенести коронавирус – при этом вероятны некоторые изменения, но, будучи не сильными, они воспринимаются как временное недомогание или обычная ОРВИ. Данное предупреждение специалистов опубликовало издание «Телеграф».

Они назвали пять признаков того, что человек незаметно перенес коронавирус.- Проблемы с обонянием и восприятием вкуса.- Продолжительность недомогания: при ОРВИ характерные нарушения исчезают за неделю-десять дней. Ковид может провоцировать длительное ухудшение самочувствия, когда особой болезненности не ощущается, но в то же время человек не чувствует себя хорошо как раньше.- Боль в животе или диарея – явления, напоминающие пищевое расстройство, неусвоение организмом каких-то продуктов, тоже может быть одним из признаков того, что человек незаметно перенес коронавирус. Ему будет казаться, что это как-то связано с питанием.- Глазные симптомы, похожие на конъюнктивит, – жжение, зуд, покраснение, ощущение инородного тела.- Потеря энергии. Многие люди с наступлением темного и холодного времени года ощущают снижение тонуса, сонливость и вялость. Но состояние постоянной слабости и усталости должно насторожить – это тоже один из признаков того, что человек незаметно перенес коронавирус.Медработники добавили, что ни один из названных симптомов не может быть абсолютно точным диагностическим маркером заражения коронавирусом. Уточнить его наличие позволяет только тестирование.