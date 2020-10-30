По состоянию на утро пятницы, 30 октября, состояние сотрудников ЧАО "Харьковгаз", которые находятся в ожоговом отделении Харьковской городской больницы скорой и медицинской помощи, стабильное.

Об этом сообщила пресс-секретарь "Харьковгаза" Ольга Клименко.– В реанимации по состоянию на утро находился один сотрудник, но состояние его стабильное. Наши сотрудники постоянно там, общаются с врачами, – отметила она.В ожоговом отделении "неотложки" находятся четыре сотрудник "Харьковгаза", мужчинам 59, 44, 41 и 31 году. Самый тяжелый пациент – 31-летний парень – с ожогами 30% тела и черепно-мозговой травмой. За его жизнь врачи беспокоились больше всего.У пациентов 41, 44 и 59 лет – ожоги от 20 до 50% тела. При этом самые легкие повреждения у 59-летнего мужчины – у него незначительные ожоги лица.Все остальные пострадавшие, которые не находятся в ожоговом отделении, чувствуют себя нормально.– Предприятие "Харьковгаз" полностью оплачивает лечение, покупку лекарств и всего необходимого, чтобы они выздоровели, прошли лечение в больнице. Сотрудники компании сдают кровь, также кровь для лечения сдавали наши коллеги из "Харьковгоргаза" и сотрудники самостоятельно по своей инициативе установили емкости на предприятиях, чтобы каждый желающий коллега смог внести свою помощь для семей пострадавших, – отметила Ольга Клименко.В то же время компания начал возобновлять газоснабжение в Дергачевском районе, в селах Протопоповка, Безруков, Ярошивка.Как сообщалось ранее, четверых пострадавших от взрыва газа в Дергачевском районе прооперировали.Взрыв на газоперерабатывающей подстанции в Дергачевском районе произошел 28 октября. После взрыва природного газа произошло сильное задымление. Два человека погибли на месте и один в больнице.