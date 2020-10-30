Семь лет назад житель Изюма взял кредит в «Приватбанке» в размере 500 гривен и до сих пор не выплатил. Банк обратился в суд с иском на сто тысяч гривен – и выиграл.

В конце августа нынешнего года акционерное общество коммерческий банк «Приватбанк» обратилось в суд с иском к ответчику – 1995 года рождения, жителю города Изюм – о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 100 207,14 гривны, сообщается на сайте Изюмского горрайонного суда. Истец сослался на то, что в 2013 году между АО КБ "Приватбанк" и ответчиком был заключен кредитный договор, согласно которому ответчику был предоставлен кредит в размере 500 гривен.Однако заемщик не погасил своевременно долг по кредиту и процентам, нарушив условия договора. Поэтому по состоянию на 17 июня 2020 года образовалась задолженность перед банком в размере 100 207,14 грн, которая состоит из задолженности по кредиту, процентам за пользование кредитом и пени за несвоевременность выполнения обязательств по договору.– Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению частично. В соответствии со статьей 2 Закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" на время проведения антитеррористической операции запрещается начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитным договорам и договорам займа с 14 апреля 2014 гражданам Украины, которые зарегистрированы и постоянно проживают или переселились в период с 14 апреля 2014 в населенные пункты, где проводилась антитеррористическая операция. То же касается и юридических лиц и физлиц-предпринимателей, которые осуществляют или осуществляли хозяйственную деятельность на территории таких населенных пунктов. Город Изюм Харьковской области входит в перечень населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция, утвержденный распоряжением Кабинета министров №1275-р от 02.12.2015 г., – сообщили в пресс-службе суда.Учитывая вышеизложенное, Изюмский горрайонный суд исковые требования акционерного общества коммерческий банк "Приватбанк" удовлетворил частично, взыскав с ответчика задолженность по кредитному договору и задолженность по процентам за пользование кредитом. Тем не менее, общая сумма составила почти сто тысяч гривен.