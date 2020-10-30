Пандемия продолжает наступать – новый коронавирус становится все более коварным. Возбудитель сражает человека повторно и добивает уже после выздоровления, вызывая массу осложнений – от инсульта до слабоумия. Поиски эффективных противовирусных средств продолжаются, но пока безуспешно.

Лекарство от Covid-19 уже в дороге

Об этом в интервью «Вечернему Харькову» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования доктор медицинских наук, профессор Василий Малый.– В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции не только не отступает, а наоборот – продолжает наступать. Количество инфицированных в мире перевалило за сорок миллионов человек. Уже более миллиона умерли. Только за сутки в мире регистрируется около 500 тысяч только подтвержденных случаев болезни.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в середине сентября 2020 года заявил, что глобальная вспышка выходит из-под контроля. Специалисты ВОЗ, в частности глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, предсказывают длительный путь этой пандемии. И не следует ожидать, что количество больных в ближайшее время сократится. Пандемия неконтролируема, потому что пока нет ни вакцин, ни лекарств против самого вируса этой опасной болезни. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге 23 октября заявил, то мир находится на критическом этапе пандемии и следующие месяцы будут очень тяжелыми.– Новых лекарственных препаратов, которые обладали бы прямым противовирусным действием, до сих пор не существует. ВОЗ все еще не создала протокол лечения данного заболевания, поэтому каждая страна пробует применять свои лекарства. С целью лечения рекомендуется применять такие лекарственные препараты, как «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир», «Интерферон». Но, как оказалось, они практически не влияют на сокращение смертности в больницах. Кстати, именно «Ремдесивир» принимал президент США Дональд Трамп. Хотя ВОЗ официально заявил, что этот препарат, одобренный в США для лечения Covid-19, малоэффективен.Поиск эффективных противовирусных средств лечения продолжается. Однако пока безуспешно.– Да, описаны повторные случаи заболевания Covid-19. Пока таких больных немного, но они есть даже в нашем регионе. И не нужно считать, что, мол, я уже переболел – мне ничего не угрожает.Установлено: чем легче человек перенес коронавирусное заболевание, тем больше вероятность переболеть им повторно, естественно – после контакта с инфицированным больным или через грязные руки, которыми человек заносит возбудитель в глаза, нос, полость рта и ушей. У тех же, кто перенес заболевание в тяжелой форме, риск заболеть повторно – минимальный. Это происходит за счет развития у таких людей напряженного защитного иммунитета.Причем причиной повторного заболевания является уже вирус-мутант, который в некоторой степени отличается от вируса, вызвавшего первоначальное заболевание.– Да! И нередко. Возможны в том числе и тяжелые последствия. В частности, нередко нарушается процесс дыхания. Функция легких согласно данным компьютерной томографии снижается на 20–30% за счет поражения легочной ткани и сохраняется на долгое время за счет фиброза легочной ткани.У 12% переболевших пациентов формируется сердечная недостаточность. Еще какое-то время может оставаться нарушение функции печени. Стало известно, что вирус может вызывать развитие диабета и очень тяжело отнести его к I или II типу, то есть какой он – еще неизвестно.Могут возникать головные боли, сонливость, судороги. Многих выздоровевших долгое время может беспокоить озноб, даже в жару, при нормальной температуре тела.Вирус также негативно влияет на ткань мозга и способен спровоцировать развитие слабоумия, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона. Коронавирус может вызывать синдром хронической усталости, негативно длительно влиять на картину крови, снижать функциональные возможности иммунной системы и т.д.– В настоящее время в мире ведется разработка потенциальных вакцин от новой коронавирусной инфекции. Например, в США к концу 2020 года, по предварительным данным, будет уже как минимум сто миллиардов доз препарата.Специалисты из Великобритании, США и Гонконга занялись разработкой ингаляционных вакцин от коронавируса. Такие вакцины могут стать более эффективными, чем те, что вводятся с помощью инъекций.А уже в ноябре в Гонконге начнутся клинические испытания вакцины двойного действия – от коронавируса и гриппа – в виде назального спрея.Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Украина сможет обеспечить доступ граждан к иммунологическому препарату, когда он станет доступен благодаря участию в программе СОVАХ – это программа ВОЗ по глобальному доступу к вакцине против коронавируса. Благодаря этому сотрудничеству наша страна получит вакцину в объемах, которые обеспечат защиту от Covid-19 20% населения.По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, Украина уже закупила препарат «Ремдесивир», который используют при лечении коронавируса. Сейчас его транспортируют на территорию страны. В ближайшее время прибудет первая партия – около 14 тысяч флаконов. Общая процедура закупки предусматривает приобретение 28 200 единиц лекарственного средства.Виктор Ляшко утверждает, что при применении «Ремдесивира» уменьшается длительность пребывания больного коронавирусом на стационарном лечении. Кроме того, уменьшается количество летальных исходов. Однако согласно данным ВОЗ данный препарат не оправдал надежды, отношение специалистов к этому лекарству неоднозначное.Как сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов, в Украине 75,7% всех смертей от коронавируса приходится на людей старше 60 лет.