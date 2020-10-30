В Украину через Нидерланды экспортировали черноглазый горох из Мадагаскара, в котором обнаружено несанкционированное веществе - хлорпирифос (пестицид).

Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области."В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в районные (городские) управления и отделы безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины главного управления в Госпродпотребслужбы Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность", - говорится в сообщении.