Возможность введения новых карантинных ограничений в Украине будет рассматриваться в случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания Covid-19 в сутки, сообщил замминистра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

– Цифра есть – 15 тысяч больных в сутки. После этого можно говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не считаем, что уже завтра нажо это внедрять. 15 тысяч больных в сутки – то есть у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения, – говорит Виктор Ляшко.По словам главного санитарного врача, эта цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории страны. В то же время, для отдельных регионов она может быть ниже.– Эта цифра просчитана. Сейчас мы ее не публикуем, поскольку ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству кроватей. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться, – поясняет замминистра.Сейчас, если верить Виктору Ляшко, для больных коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой.– В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам надо еще вдвое нарастить мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию, – отмечает чиновник.Добавим, что в Украине за сутки с 27 по 28 октября зафиксировано 7 474 новых случаев заболевания Covid-19, в предыдущие сутки – 6 677.В Харьковской области с 27 по 28 октября зафиксировано 635 новых случаев. По этому показателю наш регион оказался на первой строчке всеукраинского антирейтинга. На второй – Одесская область, где 567 заболевших. По данным, опубликованным в системе мониторинга СНБО Украины, на Харьковщине 11 больных за сутки умерли, 63 выздоровели, продолжают болеть 27 429 человек.Всего в регионе с начала пандемии выявлено 34 441 случай заболевания Covid-19, из них 515 – с летальным исходом, выздоровевших – 6 497.