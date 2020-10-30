Учащиеся учреждений общего среднего образования перейдут на дистанционную и смешанную формы обучения.

Соответствующее постановление о переходе на дистанционное обучение было принято Кабинетом Министров Украины.Как сообщила сегодня, 30 октября, директор Департамента образования Ольга Деменко, после каникул в понедельник, 2 ноября, в школы вернутся учащиеся 1-4-х классов. А классные руководители средних и старших классов перезвонят родителям и предоставят необходимую информацию об обучении их детей.