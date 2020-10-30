Мальчик из села Коробочкино Чугуевского района, которому оторвало кисть руки, пострадал из-за взрыва снаряда.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, ребенок нашел снаряд и принес его домой.Напомним, во дворе частного дома в селе Коробочкино 30 октября прогремел взрыв, в результате чего пострадал 9-летний мальчик. Ребенку оторвало кисть руки.Выяснилось, что ребенок ранее неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы. Во дворе дома в ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили ржавые снаряды.Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжелое.Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам нескольким статьям УК - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком; незаконное обращение с боеприпасами; законченное покушение на убийство в отношении малолетнего (с пометкой несчастный случай). Обстоятельства ЧП выясняются.