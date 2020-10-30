Причиной стала покупка земельного участка в аннексированном Крыму и его оформление согласно российскому законодательству, чем Тупицкий, фактически признал юрисдикцию российского органа над Крымом, сообщили в ГБР.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого из-за самовольного занятия земельного участка в Крыму, а также государственной измены. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба ГБР.По данным следствия, в 2018 году он самовольно занял не отведенный ему земельный участок и признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка."Таким образом, он, вероятно, совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что глава КСУ Александр Тупицкий не задекларировал в Крыму участок, купленный в 2018 году по российскому законодательству.Сегодня на брифинге Тупицкий заявил, что не задекларировал участок потому, что не знает, как это сделать из-за аннексии Крыма.Напомним, судьи КС на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало политический и общественный резонанс.