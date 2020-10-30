В Лозовой команда нардепа занимает первое место на выборах в областной и районный советы.

Как сообщает народный депутат Украины, команда Блока Светличной «Разом!», по результатам голосования в Лозовой, набрала 31% как на выборы в областной, так и в районный совет.Также «Блок Светличной «Разом!» побеждает и в Лозовской городской совет."Наша команда получила 27.5% поддержки. В состав горсовета ещё войдут ОПЗЖ (22.9%), Блок Кернеса - Успешный Харьков (16.5%), Слуга Народа (7.7%) и Батькивщина (5.8%)", - написала депутат.