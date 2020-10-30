В ноябре Государственная налоговая служба запустит сервис Taxservicebot, или налоговый бот, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу ГНС Алексея Любченко.

– В ноябре мы запускаем Taxservicebot через мессенджеры Telegram и Viber, – говорит глава ГНС.По его словам, на первом этапе через налоговый бот можно будет получить информацию о стоянии расчетов с бюджетом, регистрационные и учетные данные, уведомления о результатах обработки документов, напоминания о необходимости подачи отчетности и уплаты налогов.На втором этапе через бот налогоплательщики смогут предварительно заполнять отчетность для единого налога, платить налоги в два клика и получать оповещения о возникновении налогового долга.