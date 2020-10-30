Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Эти дни наполнены трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы так долго собирали, вот-вот развалится. Будьте завтра добрым и отзывчивым. Обращайте внимание на то, что творится вокруг вас.Окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Эти дни не подходят для благотворительности. Завтра потребности семейства выйдут на первый план. Это нисколько не помешает вам заниматься своими делами.Вы становитесь опасным человеком. В своем стремлении к осуществлению мечты не станете церемониться с теми, кто попытается преградить вам путь. Завтра вам будет сложно установить с людьми конструктивные отношения.Сейчас надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для такого издевательства над собой будут очевидны. Завтра не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех, от кого вы не ожидали.Степень вашей удачливости во многом зависит от того, кто будет рядом. Завтра вас могут вовлечь в процесс решения совершенно чуждого вам вопроса, что повлечет весьма неожиданные последствия.Не стоит опасаться, что кто-то не выполнит обещание. Можете раздавать поручения друзьям и близким — помогут. Завтра вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный под водным знаком.Расслабьтесь — сейчас каждый будет вам другом, независимо от того, видели ли вы его раньше. Только не оставайтесь в таком состоянии надолго, завтра все может измениться — постарайтесь не нервничать по пустякам.Возможно возникновение новых связей — одни останутся полезными, другие станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны. Завтра вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не скомпрометировать себя.Возможно столкновение с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Причина подобного поведения окружающих вполне может крыться в вашем настроении. Завтра будьте помягче, нельзя идти напролом.Будьте открыты для всевозможных альянсов — совместные действия должны быть успешными. Завтра, возможно, столкнетесь с необходимостью сопротивляться. Это отнимет массу сил и времени, но закалит для следующих битв.Удачное время, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Завтра следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется.Если кто-то станет вещать касательно избыточного/недостаточного веса, невнимания к себе и так далее — не слушайте. Вам просто завидуют. Завтра очень пригодится помощь хорошего друга.