Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«По переулку Воробьева друзья погибшей снова устроили проходку в ее честь. Так они хотят выразить свои эмоции и почтить ее память. Много слез и горя. Друзья хотят в этом месте создать арт-объект, который будет напоминать им об утрате и преступлении пьяного водителя», сказано в подписи к опубликованному видео.Напомним, ДТП на окружной около Экопарка произошло 21 октября около 6:40, когда Toyota Land Cruiser столкнулся с Daewoo Lanos. В результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка Daewoo. Погибшие - подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова.По словам полицейских, в Toyota находились два человека - 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, парни были в состоянии алкогольного опьянения.