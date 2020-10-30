В результате ДТП на Майдане Независимости в Киеве погибли два человека, еще трое получили травмы.

Об этом сообщили в патрульной полиции.По данным полиции, около 16 часов водитель Land Rover сбил ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей.После автомобиль выехал на проезжую часть улицы Крещатик, где протаранил минимум четыре автомобиля, и остановился. Действия водителя на Майдане в полиции охарактеризовали как «неуправляемые».В Министерстве внутренних дел уточнили, что водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. На данный момент полицейские общаются с 66-летним мужчиной и проверяют его на состояние опьянения.По предварительным данным, водитель был трезв.