Я отдала ребенка в спортивную секцию. Расходы выросли – форма, соревнования и прочее. Могу ли востребовать с его отца, с которым нахожусь в разводе, помимо алиментов еще и дополнительные расходы на ребенка? Как это сделать? Виктория

Как разъясняется на Юридическом портале Украины бесплатной правовой помощи, в соответствии с положениями статьи 185 Семейного кодекса Украины, отец обязан принимать участие в дополнительных расходах на ребенка, если это обусловлено развитием его способностей, болезнью и т.д. Перечень не является исчерпывающим – сюда входят все потребности ребенка, которые не покрываются алиментами на его содержание. Размер дополнительных расходов устанавливается решением местного суда по иску матери. При этом должны учитываться все обстоятельства, имеющие существенное значение для определения суммы взыскания. На практике суды обязывают отца компенсировать половину расходов, понесенных матерью, если она сможет доказать их необходимость и подтвердить документально.Дополнительные расходы на ребенка могут уплачиваться наперед или покрываться после их фактического возникновения. Конкретная форма зависит от имеющихся документов – чеков, квитанций, актов выполненных работ, рекомендаций или диагнозов и т.п. При этом взыскание денежных средств может происходить разово, с определенной периодичностью или постоянно (до достижения ребенком совершеннолетия). Способ участия отца в дополнительных расходах определяется, например, следующим образом. Если речь идет о посещении детского сада, финансирование осуществляется периодически. Когда ребенок заболел, оплата его лечения обычно происходит в течение определенного времени, по рекомендации врача.Процедура взыскания дополнительных расходов начинается с подачи в суд искового заявления. В приложениях к этому иску матери следует обязательно предоставить доказательства, на которых основаны ее исковые требования. Если эти документы не могут быть получены истцом самостоятельно, их истребуют по соответствующему запросу суда. Для этого заинтересованному лицу необходимо подать заявление об обеспечении доказательств. Следует отметить, что просить об истребовании определенных документов имеет право как истец, так и ответчик. Последний может быть заинтересован в этом в тех случаях, когда он не согласен с исковыми требованиями или считает их необоснованными (завышенным или безосновательными).Иск к отцу о взыскании с него дополнительных расходов на содержание общего ребенка обычно подается вместе с заявлением о взыскании алиментов. Однако это не является обязательным – подобное исковое заявление может быть подано и отдельно, когда о дополнительных расходах стало известно уже после установления размера алиментов. Например, с достижением определенного возраста появилась потребность в посещении ребенком бассейна, развивающего кружка или спортивной секции. Также у ребенка могут возникнуть проблемы со здоровьем, требующие проведения обследований и покупки лекарств.Обратите внимание, что размер дополнительных расходов всегда устанавливается в твердой денежной сумме. Процент или доля от заработка в этой категории дел не применяется, в отличие от взыскания алиментов.