Выбор квартиры – ответственный шаг, над которым покупатели могут размышлять и месяц, и полгода, а некоторые – даже годами. При покупке квартиры или дома на вторичном рынке нужно обращать внимание на юридическую чистоту документов, чтобы не остаться и без жилья, и без денег.

Прежде всего надо выяснить, кому принадлежит жилье, существуют к нему какие-либо обременения, говорится на сайте Минюста. Такую информационную справку можно получить из Государственного реестра прав (bit.ly/2SJ6dCp).Справка позволит выяснить:– кому на самом деле принадлежит квартира;– есть ли другие совладельцы жилья;– когда недвижимость была приобретена в собственность и каковы основания ее приобретения;– зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления);– имеются ли в отношении недвижимого имущества какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).Далее нужно проверить, не был ли объект недвижимого имущества предметом судебных споров. Соответствующий поиск по фамилии, имени и отчеству владельца можно осуществить на портале "Судебная власть Украины" (court.gov.ua/fair).Чтобы убедиться, что у нынешнего владельца жилья нет задолженности по уплате коммунальных платежей, можно воспользоваться информацией из Единого реестра должников (erb.minjust.gov.ua).Чтобы проанализировать цепь переходов права собственности на имущество, следует обратиться к ближайшему государственному регистратору. Для получения информации регистратору необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также уплатить административный сбор. Если по результатам проверки выяснится, что владельцы недвижимости часто и быстро менялись, – это может быть тревожным сигналом для покупателя и свидетельствовать о мошеннических действиях с имуществом.Если вы уже приобрели жилье, то для его защиты от мошеннической перерегистрации рекомендуется не передавать незнакомым лицам копии правоустанавливающих документов и свои паспортные данные. Необходимо выбирать проверенного нотариуса, который не вступит в преступный сговор с мошенниками. Можно установить запрет на регистрационные действия со своей недвижимостью, то есть задействовать механизм ипотеки. Это можно сделать путем заключения у нотариуса с любым лицом (например, родственником) договора займа, по которым владелец недвижимости передает ее в залог. Одновременно подписывается договор ипотеки и на эту недвижимость устанавливается обременение. Также можно установить СМС-информирование. На сайте госреестра недвижимости, а также на сайте opendatabot.ua доступен сервис мониторинга любых регистрационных действий с объектами недвижимости.