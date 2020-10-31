Технические неисправности самолета, нарушение организации учебных полетов и ошибки пилотов... Расследование причин катастрофы АН-26 под Чугуевом, в результате которой погибли 19 курсантов и семь членов экипажа – завершено. Все материалы комиссия передает правоохранителям. Однако родные погибших не согласны с такой трактовкой катастрофы.

В комиссии отметили отсутствие контроля

Названы ошибки экипажа

Родственники не согласны

Госкомиссия по расследованию крушения самолета Ан-26 с курсантами на борту под Чугуевом выявила три главные причины трагедии и пять причин, которые ей способствовали.Главными причинами трагедии глава комиссии вице-премьер Олег Уруский назвал:– отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба (ХНУВС);– системные нарушения правил выполнения полетов в ХНУВС;– недостаточную профессиональную подготовку экипажа по действиям в особых ситуациях.Среди причин, которые способствовали трагедии, чиновник выделил общепринятую практику в ХНУВС взлетов конвейером: из-за быстроты процесса экипаж не смог обнаружить отказ техники и своевременно прекратить взлет. Во-вторых – отказ системы левого двигателя в условиях непредусмотренного плановой таблицей полета и взлета конвейером. В третьих – общепринятую в воинской части практику превышения числа людей на борту и смешивания экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов. Глава комиссии отметил также нарушение плановой таблицы полетов и нахождение на борту во время шестого полета людей, которые не были предусмотрены плановой таблицей. Кроме того, по его словам, имело место непрекращение этих нарушений перед взлетом руководством полетов, руководителем полетов на аэродроме, руководителем зоны посадки и помощником руководителя полетов.По словам Олега Уруского, к трагедии также привели шесть опасных факторов:– отказ системы управления левого двигателя;– экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей после установления горизонтального полета;– выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов;– несвоевременный уход на снижение и ошибочное построение траектории снижения;– искусственное создание несимметричной тяги силовой установки;– неустранение скольжения.По информации чиновника, самолет столкнулся с землей на скорости 100 км/ч с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов. По приблизительной оценке комиссии, перегрузка в центре масс самолета составила 12 единиц.Он добавил, что комиссия наработала рекомендации для недопущения подобных ситуаций в будущем, а все материалы комиссии передадут правоохранительным органам, которые продолжают следственные действия для установления виновных в катастрофе.Однако родные погибших не согласны с такой трактовкой катастрофы. Мать капитана потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 Богдана Кишени Ирина Кишеня сообщила, что родные погибших были готовы к тому, что вину за трагедию захотят переложить на экипаж.– Честно говоря, очень легко все списать на погибших ребят и очень трудно, чтобы наверху кто-то ответил за это. Мы будем обращаться в Министерство обороны и в письменном виде, и звонить на горячую линию, и подавать в суд, – говорит Ирина Кишеня.Римма Мхавилла – мать погибшего члена экипажа Ашрафа Мсуя – считает, что если правительственная комиссия видит ошибки экипажа в катастрофе военного Ан-26, необходимо выяснить, как готовили пилотов к нештатной ситуации.– Возникает вопрос: если есть ошибка пилотов, то как их готовили? Было ли у них достаточно времени для подготовки? Обучали ли их выходить из чрезвычайной ситуации? – перечисляет она.Вита Ломова – мама штурмана-инструктора Дмитрия Добреля – также считает, что экипаж не виноват.– Это просто дело случая – сейчас были наши, а в другой раз будут другие. И все. Где гарантия, что не упадет следующий самолет? И снова причину замнут. Опять спишут на экипаж, – уверена она.Напомним, 25 сентября при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На борту было 27 человек. 25 погибли на месте, один курсант умер в больнице, один – чудом выжил.