Ученые Массачусетского технологического института (США) разрабатывают особую маску для защиты от вирусов. Предполагается, что она сможет не только фильтровать вирусные частицы, но и уничтожать их.

В основу новой разработки была положена идея, что защититься от вирусов можно не только отфильтровав их, но и обезвредив при помощи тепла. Одним из слоев такой маски должна стать тонкая медная сетка, которая будет разогреваться до высоких температур и уничтожать вредные штаммы, пишет Liga.net со ссылкой на сайт Массачусетского технологического института.Исследователи предположили, что ориентировочной температурой, которая позволит уничтожать, вирусы будет +90º. Такой температуры можно достичь, если пропускать через медную сетку толщиной в 0,1 мм или термоэлектрический нагреватель электрический ток.При этом сразу после нагревания вдыхаемый воздух будет охлаждаться, чтобы маска была удобной и безопасной – снаружи и изнутри медную сетку будет покрывать изолирующий материал неопрен. Выдыхаемый очищенный воздух будет выходить через вентиляционные отверстия по бокам маски.По задумке ученых, такая маска пригодится в первую очередь медикам и всем тем, кто не может избежать близкого контакта с другими людьми, например, в общественном транспорте.– Это совершенно новая концепция маски, поскольку она не блокирует вирус – она дезактивирует его, – отмечает один из исследователей.Маска действительно станет многоразовой, поскольку ее не надо будет стирать, сушить, стерилизовать или утилизировать особым способом, но при этом будет стоить дороже обычных респираторов, говорится в публикации. И, скорее всего, ее можно будет также применять и для защиты от коронавируса.