По радио сказали, что правительство утвердило изменения в порядок компенсации стоимости услуг муниципальной няни. В чем суть изменений? И в каком размере сейчас выплачивается компенсация за уход за ребенком? Мирослава

Как сообщили в Минсоцполитики, Кабмин утвердил постановление «О внесении изменений в Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «Муниципальная няня».Инициатива «Муниципальная няня» была введена Минсоцполитики в январе 2019 года и реализовывалась в рамках пилотного проекта. По результатам анализа ее внедрения выявлен ряд вопросов, требующих урегулирования. Внесенными изменениями, в частности, определяется, что:– размер компенсации за уход за ребенком с инвалидностью составляет два прожиточных минимума на детей в возрасте до шести лет. С 1 июля до 30 ноября 2020 года размер прожиточного минимума для детей до шести лет составляет 1859 гривен, с 1 декабря 2020 года – 1921 грн.;– компенсация услуги «Муниципальная няня» предоставляется получателям при условии занятости каждого из родителей, опекунов ребенка, за исключением получателей, которые осуществляют уход за ребенком с инвалидностью, ребенком, больным тяжелыми заболеваниями, ребенком, получившем тяжелую травму, требующем трансплантации органа, требующем паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность, а также получателей, у которых одновременно родилось трое и более детей;– компенсация услуги «Муниципальная няня» предоставляется, если один или оба из родителей, опекунов не заняты и являются лицами с инвалидностью I или II группы;– компенсация не может быть больше уплаченной родителями стоимости услуги по уходу;– муниципальная няня как физлицо-предприниматель одновременно может ухаживать за тремя детьми, юридическое лицо – за десятью.Также определены требования к оформлению документов, подтверждающих оплату услуги муниципальной няни по уходу.Сейчас, по данным Минсоцполитики, 34,6 тысяч человек получают компенсацию по уходу за ребенком до трех лет по программе «Муниципальная няня». На эту бюджетную программу в 2020 году предусмотрено 268,8 млн гривен.