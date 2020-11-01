На карантине потеряла работу, накопились долги по коммунальным платежам. В прошлый отопительный сезон я получала субсидию. Дадут ли мне ее на нынешний отопительный сезон, если у меня задолженность? Виктория Петровна

Как разъяснили в Минсоцполитики, субсидиантам, у которых имеется задолженность за услуги ЖКХ, субсидия будет начисляться и далее, но изменится форма получения помощи.– В случае образования долгов по оплате коммунальных услуг монетизированная субсидия переходит в безналичную форму: деньги получает не льготник, а предприятие – поставщик услуги, – уточнил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.Денежная форма субсидии была утверждена Постановлением Кабмина № 373 от 17.04.19 г. «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».В документе сказано, что в случае получения от управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг информации о наличии просроченной более месяца (на дату предоставления такой информации) задолженности по оплате услуг, сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, у льготников, получающих льготу в наличной форме, выплата льготы со следующего месяца осуществляется в денежной безналичной форме. На сегодняшний день размер необлагаемого минимума составляет 17 грн. Это означает, что сумма задолженности не должна превышать 340 грн (20х17).Получатель субсидии сможет снова возобновить получение субсидии в денежной форме, если погасит накопившиеся долги.— После погашения долгов нужно обратиться с заявлением о желании вернуть себе наличную форму субсидии, — подсказывает Виталий Музыченко.Напомним, что в Украине получать субсидию можно в двух формах: наличной и безналичной. В первом случае субсидианты получают деньги, которые им приходят, к примеру, вместе с пенсией. Сэкономленные после оплаты коммуналки средства можно потратить на личные нужны. Во втором случае, при безналичной форме, деньги перечисляются не получателю субсидии на личный счет, а в Ощадбанк, а он уже делает расчеты с предприятиями, которые предоставляют коммунальные услуги.