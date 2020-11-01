У итальянского фермера на острове Сардиния собака родила щенка необычного зеленого цвета – его сразу окрестили Фисташкой. Владелец собаки решил оставить необычного щенка себе – на удачу.

Сам фермер причины появления щенка с такой расцветкой не понимает, говорит, что остальные пять братьев и сестер Фисташки имеют вполне обычный белый окрас как и их мать, пишет Би-Би-Си.Ученые говорят, что зеленый цвет шерсти мог быть обусловлен повышенным содержанием биливердина (зеленого пигмента желчи. – Прим. ред.) в материнской плаценте. Вместе с тем, обычно такой окрас со временем тускнеет, поэтому, возможно, скоро Фисташка станет похожим на других щенков.По словам фермера, он привык раздавать щенков, но этого решил оставить на ферме. Мужчина отметил, что зеленый цвет – символ надежды и удачи, которых особенно не хватает людям в 2020 году.