Фальшивые документы в Украине всегда популярны. Только за первую половину 2020 года в Украине официально зафиксировано шесть тысяч преступлений, связанных с подделкой документов. Однако на деле таких нарушений гораздо больше.

Востребованность фальшивых документов, по словам экспертов, колеблется в зависимости от времени года. Например, в начале сентября, на старте периода деловой активности и учебного года, актуален сегмент так называемых традиционных фальшивок – поддельных справок о прививках; справок о прохождении медосмотров, которые требуют для посещения бассейна; справок от нарколога и психиатра для обучения в автошколе или для разрешительной системы МВД. Стоят такие бумажки недорого – от 150 до 300 гривен, пишет «Сегодня» После объявления в Украине карантина появился и спрос на новый вид справок – антикоронавирусных. Стоят они, конечно, дороже. Самая дорогая – справка об отрицательном тесте на коронавирус, ее можно купить примерно за 650 грн. Документ делается на совесть, для «оформления» нужны только паспортные данные.Юристы говорят, что таких случаев в Украине не тысячи, а сотни тысяч. И суровое наказание никого не пугает.– Уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовил такие документы, но и для тех, кто их заказал и использует. В таком случае нарушителю может грозить до пяти лет тюрьмы, – рассказал изданию адвокат Иван Либерман.