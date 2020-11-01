В разные времена сторонники здорового питания воевали с различными продуктами, причисляя их к вредным, сокращающим продолжительность жизни. Между тем ограничения в еде далеко не однозначны.

Перекос в режиме питания в пользу определенного вида продуктов опасен. Например, если длительное время употреблять много белковой пищи, есть риск образования избытка мочевой кислоты и развития почечной недостаточности. Точность опытов ученых с режимами питания уже подвергается сомнению, потому что эксперименты часто базируются на личных наблюдениях участников. Людей, например, просят вести некие дневники, куда они ежедневно должны записывать все, что ели. Или то, что вспомнили. Однако человек может забыть или намеренно не записать, потому что «согрешил» чем-то вкусным и вредным, а потом застеснялся.Медик и исследователь Джером Групмен в своей статье для The New Yorker называет науку «накоплением условных достоверностей». Тем не менее, пишет автор, в современном мире есть немало перспективных исследований – например, опыты, показывающие, как специальные диеты и спорт сдерживают влияние так называемого «гена ожирения» - гена, определяющего склонность человека набирать лишний вес. В потоке новой научной информации важно разобраться, какие данные заслуживают доверия, пишет Джером Групмен. Например, то, что трансжиры вызывают сердечно-сосудистые заболевания, показали все эксперименты. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте умеренными в еде и спорте, призывает автор. Ешьте сбалансированное количество жиров, белков и углеводов, много фруктов и овощей. И даже побаловаться десертом время от времени тоже можно.