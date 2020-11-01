Отработали с дедом всю жизнь, а пенсии получаем минимальные. Власти обещали доплачивать пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, и повышать пенсии. Когда это произойдет? Анна Сергеевна

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, 16 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем».С 1 июля 2021 года пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен. Компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 75-летнего возраста.Продолжатся выплаты ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет. В то же время, будет расширен круг получателей таких выплат.Также будут повышены минимальные пенсионные гарантии лицам со страховым стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин с 2100 до 2500 гривен.Кроме того, принятое постановление предусматривает увеличение с 2022 года компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и более, а также 80 лет и старше на показатель индексации пенсий. Согласно документу ежегодную индексацию пенсий планируется проводить с 1 марта.