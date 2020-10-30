Девятилетний мальчик получил серьезные травмы из-за взрыва артиллерийского снаряда.

Как рассказали в полиции, сообщение о происшествии правоохранители получили 30 октября в 10:00 от диспетчера Службы по чрезвычайным ситуациям.Следователи установили, что ребенок бросил артиллерийский снаряд в забор, в результате чего он взорвался, нанеся мальчику рваные раны щеки, голени, пальцев руки, а также травматическую ампутацию правой кисти..По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.