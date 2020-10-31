По мнению следствия, злоумышленник обманул граждан на 1,5 миллиона гривен.

Как сообщает отел коммуникаций ГУНП, 36-летний мужчина с минувшего года разыскивался по подозрению в мошенничестве."Свою преступную деятельность гражданин осуществлял на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Присвоенное имущество тратил по своему усмотрению, в том числе на приобретение ценных аксессуаров и одежды", - рассказали в главке.В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий 30 октября сотрудники уголовного розыска установили местонахождение разыскиваемого и задержали. В настоящее время подозреваемый доставлен в Московский отдел полиции и сотрудничает со следствием.Полицией устанавливается его причастность к совершению других преступлений на территории области и страны.