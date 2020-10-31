О победе сообщила нардеп Юлия Светличная в своем телеграм-канале.

"В Близнюках на выборах главы ОТГ наш представитель Геннадий Король получает 76% поддержки. Наивысший уровень доверия при голосовании в областной и районный советы - также у «Блока Светличной «Разом!». 52% и 40% соответственно. И отличная победа нашей команды на выборах в Близнюковскую ОТГ. 45% поддержки!", - написала народный депутат.Также в местный совет проходят Блок Кернеса - Успешный Харьков (19%), ОПЗЖ (13%), Слуга Народа (12%), За майбутнє (7%)