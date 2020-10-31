Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Астрономическая, 35-ж (п. №2, стояк) до 18:00 31.10.20 г.; ул. Академика Павлова, 309 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 6 (п. №3)ул. Родниковая, 3 (п. №4, стояк)пр. Гагарина, 48 (п. №1)ул. Ньютона, 111-а (п. №2, стояк)ул. Ахсарова, 18 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 23(п. №1) до 20:00 31.10.20 г.; пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк)