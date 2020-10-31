Женщина получила травмы и не смогла самостоятельно выбраться.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, утром, 30 октября, на номер «101» поступило сообщение о том, что селе Новоосиново 83-летняя женщина, пытаясь в погреб, оступилась и упала в него с высоты примерно двух метров."Прибывшие на место спасатели вместе с медиками скорой зафиксировали женщину на медицинских носилках и с помощью спасательной веревки подняли ее на гору. Далее каретой скорой помощи пострадавшую с подозрением на черепно-мозговую травму госпитализировали в Купянскую центральную районную больницу", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.