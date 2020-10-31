Работница заведения получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Согласно информации Службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел 30 октября в кафе на улице Сумской шлях в поселке Солоницевка, где на момент прибытия пожарных горело оборудование и мебель в помещении кухни.Также, пытаясь самостоятельно потушить возгорание, пострадала сотрудница кафе, 1992 года рождения. Девушка получила ожоги спины и верхних конечностей. Сейчас она находится на лечении в ожоговом центре Больницы неотложной скорой медицинской помощи Харькова.По предварительным данным причиной пожара является короткое замыкание электрической сети.