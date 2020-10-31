Команду нардепа поддержали на выборах на пост главы территориальной громады, ОТГ и в областной совет.

Как сообщила народный депутат Украины, 61,5% проголосовавших жителей Безлюдовки поддержали члена команды Блока Светличной «Разом!» Николая Кузьминова на пост главы территориальной громады, а также в ОТГ и областной совет.«Николай Кузьминов от «Блока Светличной «Разом!» становится главой Безлюдовской ОТГ с результатом 61.5%, а наша команда получает наивысший уровень поддержки в областной совет и ОТГ. 30% и 33% соответственно. Несмотря на ряд провокаций и заявленного двойника против нашего кандидата, «Блок Светличной «Разом!» одерживает уверенную победу», - сообщила Светличная.