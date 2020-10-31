В результате аварии 57-летнего водителя одного из авто пришлось госпитализировать.

Как сообщает пресс-служба областного главка, 30 октября на трассе «Киев-Харьков-Должанский» 57-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь в направлении Чугуева, не справился с управлением и столкнулся с иномаркой «Peugeot». В результате аварии водителя «ВАЗ» работники скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу. 27-летнюю женщину, которая управляла другим транспортным средством, после осмотра медики отпустили домой.По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.