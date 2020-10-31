Незаконные боеприпасы нашли у мужчины во время обыска.

30 октября, в рамках открытого уголовного производства по статье за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, правоохранители провели обыск в квартире у 55-летнего харьковчанина, во время которого обнаружили более тысячи боевых патронов, два магазина к автомату Калашникова, взрыватель типа «УРЗГМ» и корпус гранаты «Хаттабка».Как сообщили в пресс-службе ГУНП, на данный момент продолжается проведение следственных действий, а изъятые предметы направлены на экспертное исследование.Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.