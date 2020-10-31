Трагедия произошла в селе Селекционное Харьковского района.

Вечером, 30 октября, на дороге в поселке Селекционное 80-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2199" сбил 71-летнего жителя Мерефы, который от полученных травм скончался на месте происшествия.Как сообщили в областном главке, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.