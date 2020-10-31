Опасный снаряд пришлось обезвреживать пиротехникам ГСЧС.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 30 октября пиротехники обезвредили минометную мину времен Второй мировой войны, которую обнаружили жители села Новоивановское Коломакского района Харьковской области."Пиротехники ГСЧС изъяли найденный взрывоопасный предмет и провели дополнительное обследование прилегающей территории. Других боеприпасов обнаружено не было. Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.