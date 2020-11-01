По мнению следствия, действия женщины нанесли ущерб на более чем 200 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба областного главка, во время досудебного расследования установлено, что руководитель управления ЖКХ, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета допустила растрату средств областного бюджета."Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила поддельную сметную документацию по заведомо завышенным ценам на техническое оборудование, подписала акт приемки выполненных работ и перечислила средства", -31 октября 44-летней чиновнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.