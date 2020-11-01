Как сообщила Юлия Светличная в своем телеграм-канале, член команды нардепа Андрей Литвинов победил на выборах на пост главы ОТГ, набрав большинство голосов избирателей.

"Несмотря на отдельные попытки незаконно вмешаться в избирательный процесс и исказить результаты голосования, Андрей уверенно победил. Юристы нашей партии уже заканчивают детальное изучение этих незаконных действий, и мы обязательно обратимся в правоохранительные органы с рядом требований", - написала Светличная.Также, по информации народного депутата, «Блок Светличной «Разом!» набирает около 25% в каждый из советов: областной, районный и ОТГ.